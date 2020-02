Il direttore di “Chi” e conduttore del Grande Fratello Vip racconta della sua malattia (leucemia mieloide) avuta nel 2015.

Il conduttore del grande Fratello e direttore di Chi Alfonso Signorini, ha fatto una confessione sorprendente durante la diretta del programma.

Alfonso Signorini commuove il pubblico

Da opinionista a conduttore, Alfonso Signorini, pian piano si è preso un piccolo posto all’interno della Mediaset, ricoprendo un ruolo che per tanti anni ha avuto Ilary Blasi. A quanto pare però, nonostante i pronostici iniziali, pare che Alfonso stia riscuotendo un enorme successo all’interno del programma e anche tantissimo share.

Il conduttore infatti ha preso finalmente le redini del programma, conducendolo come se avesse fatto il conduttore per anni. Insomma sembra un ruolo che gli si addice molto, anche se ogni tanto il conduttore con i suoi discorsi di vita, fa commuovere il suo pubblico. Pare infatti che in una recente intervista, il conduttore abbia parlato della malattia, che anni fa, lo ha colpito in diretta televisiva.

Alfonso Signorini, colpito dalla leucemia

Alfonso Signorini infatti in un intervista ha parlato di quando anni fa, ha dovuto abbandonare la televisione per un serio problema di salute. Il conduttore all’epoca, conduceva il simpatico programma Kalispera, ma nell’ultima puntata il conduttore non si è sentito molto bene. Signorini infatti subito dopo la puntata corre a casa e scopre di avere una febbre molto alta e decide di correre in ospedale.Ma i medici non credono che quella sia una semplice influenza, pare infatti che con una visita molto approfondita i medici gli comunicarono che era affetto da leucemia.

” Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: ‘Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure’”.

Insomma Alfonso fortunatamente se la è cavata ed è riuscito a prendere in tempo il male che lo aveva colpito. Oggi però sembra che Signorini, il re del gossip, stia bene, anche se si deve sottoporre a visite di prassi per scongiurare che non ci sia il male dietro l’angolo.