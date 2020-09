Rivelazioni piccanti su Maria De Filippi, dettagli intimi della vita di coppia della conduttrice pavese e Maurizio Costanzo.

Il direttore del noto settimanale Chi, Alfonso Signorini, ha parlato di una delle coppie più amate del piccolo schermo, quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Il conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello si è lasciato andare a confessioni inedite, rivelando i segreti più intimi della coppia.

Pochi giorni fa, Maurizio Costanzo è stato ospite a C’è tempo per… programma in onda su Rai 1 condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Durante la chiacchierata, oltre a condividere i momenti più importanti della sua lunga carriera in tv, non ha potuto fare a meno di menzionare la sua compagna di vita, Maria De Filippi.

I due hanno, infatti, festeggiato le nozze d’argento lo scorso il 28 agosto. Qual è il segreto del loro rapporto?

In una passata intervista, ospite di Piero Chiambretti a CR4-La Repubblica delle donne in onda su Rete 4, Alfonso Signorini ha parlato della coppia, rivelando alcuni dettagli intimi.

Le rivelazioni piccati su Maria De Filippi di Alfonso Signorini

Il noto direttore del settimanale Chi ha affermato che sono ben 25 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate, ma nella stessa casa.

PER QUANTO CONCERNE IL SESSO: