Il conduttore svela il disturbo di cui soffre. A causa di questo problema, non ha potuto rimproverare Mario Balotelli per la battuta oscena fatta in diretta.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Mario Balotelli è entrato nella casa più spiata dagli italiani.

Il giovane calciatore ha fatto molto parlare di sé per una battuta fuori luogo sull’ex fidanzata, Dayane Mello. Immediata la reazione del web che si è scagliato contro il conduttore milanese per non aver rimproverato subito Balotelli: è lui stesso a spiegare il motivo in una lettera pubblicata su Chi.

La battuta oscena di Mario Balotelli

Il polverone mediatico si è scatenato quando Alfonso Signorini ha confessato al calciatore che Dayane Mello lo vorrebbe dentro la casa:

“Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”.

Senza pensarci troppo, Mario Balotelli ha commentato in questo modo:

“Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male’“.

La frase sessista non è passata inosservata al popolo del web e molti si sono scagliati contro il noto conduttore per il mancato rimprovero.

Il presentatore ha bacchettato il giovane solo dopo la pausa pubblicitaria. Poiché la polemica non si è placata, il direttore del settimanale Chi ha voluto spiegare il motivo per cui non riprese il calciatore tempestivamente, ponendo l’accento sui problemi di cui soffre, che non gli permettono di sentire bene.

Non si tratta, ovviamente, della grave malattia che lo ha colpito della quale ha parlato in una intervista molto toccante. Ma a causa del suo handicap non ha potuto reagire come avrebbe voluto alle prole pronunciate in diretta dal calciatore.

Il motivo del mancato rimprovero di Alfonso Signorini

Il conduttore ha scritto una lettere pubblicata sul suo settimane in cui pone fine alla sterile polemica sorta sui social.

A tal proposito, Alfonso Signorini afferma che non è riuscito a sentire le parole volgari di Mario Balotelli in quanto da anni soffre di problemi all’udito: