Chi è Alfonso Signorini, il celebre giornalista e Direttore di Chi, che condurrà la quarta edizione del Grande Fratello Vip a partire dal 7 gennaio 2020

Scopriamo tutti i segreti di Alfonso Signorini, dagli inizi della carriera alla conduzione del reality show di Canale 5, dalle relazioni sentimentali alla malattia.

Chi è Alfonso Signorini

Nasce il 7 Aprile del 1964 a Milano. Si laurea in lettere classiche e diventa insegnante di greco, latino, storia e geografia.

Successivamente, si rende conto di voler intraprendere la carriera giornalistica, e dopo aver fatto la gavetta a Panorama, nel 2006 diventa il direttore della rivista “Chi”.

Per anni è il direttore di TV Sorrisi e Canzoni. Esperto di gossip e opinionista, è una presenza fissa nei salotti della tv italiana. Partecipa come opinionista, tra gli altri, a L’Isola dei famosi, Grande Fratello e Verissimo.

Conduce numerosi programmi televisivi come Kalispéra! nella stagione televisiva 2010-2011 e Casa Signorini dal 2017.

Dal 7 gennaio 2020 sarà al timone della quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5.

Vita privata e curiosità

Alfonso Signorini ha fatto coming out a 34 anni durante una colazione in famiglia, dopo aver capito di essere innamorato di un uomo.

Non è sposato e non ha quindi un marito, ma ha avuto una relazione sentimentale con Paolo Gialimberti, imprenditore e politico, ex presidente dei giovani di Confcommercio, socio con la famiglia in Euronics e membro del Senato per Il Popolo della Libertà.

Nel 2011, all’apice della sua carriera, Signorini scopre di essere affetto da una terribile malattia, la leucemia. Riesce miracolosamente a scampare alla morte e riesce a tornare al lavoro più carico di prima.

All’epoca, dirigeva due giornali, faceva radio tutti i giorni e conduceva più di un programma in tv. Una sera, la malattia gli piomba addosso all’improvviso, e la combatte con tutte le sue forze.

Alfonso Signorini ce l’ha fatta e dopo la terribile esperienza si è ripromesso di non perdere più la connessione con la realtà.