Chi è Alfio Bonanno, il tenore italo-australiano classe ’76, celebre in tutto il mondo, che canterà l’Hallelujah il giorno di Pasqua a Domenica In

Scopriamo insieme tutti i segreti del celebre tenore italo-australiano Alfio Bonanno, dall’infanzia a Sydney allo studio della musica, dal percorso accademico a quello professionale, dalla vita privata fino ad arrivare alla partecipazione a Domenica In in occasione della Santa Pasqua 2020.

Chi è Alfio Bonanno

Nasce il 24 ottobre del 1976, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Sydney, in Australia. Le sue origini, però, sono italo-australiane.

Fin da piccolo coltiva la sua grande passione per il canto, anche se se ne approccia in modo professionale a 17 anni. Dopo il liceo, Bonanno sceglie di proseguire gli studi e di iscriversi alla University of Western Sydney. Studia lirica e diventa tenore.

L’incontro che gli cambia la vita avviene con la Warner Music, che comprende immediatamente il suo enorme talento. Dopo la pubblicazione di numerosi dischi e l’organizzazione di varie tournée in giro per il mondo, Bonanno registra “Classic Rewinds”, un album pensato come tributo ad alcuni cantanti italo-americani che lo hanno influenzato durante la crescita a Sydney: tra questi compaiono Frank Sinatra, Dean Martin e Mario Lanza.

Nel 2011, invece, il tenore pubblica un album di canzoni italiane intitolato “Tutta Italiana”.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni relative alla vita privata di Alfio Bonanno, che è una persona molto discreta e riservata. Cura un profilo ufficiale su Instagram, seguito da quasi 8 mila follower, dal quale emerge la sua grande passione per la musica.

Non è chiaro, invece, se il tenore sia single o impegnato in una relazione sentimentale.