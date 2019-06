Alf, improvviso lutto per la celebre serie anni ’80: morto il protagonista per un cancro

Alf, improvviso lutto per la celebre serie anni ’80: morto il protagonista...

Alf: addio a Max Wright

L’attore statunitense, nato a Detroit nel 1943, in giovanissima età si dedica alla sua passione: la recitazione. L’esordio è avvenuto intorno agli anni ’70. Max Wright recinta nel film All That Jazz – Lo spettacolo comincia (1979). Qualche anno più tardi interpreta prende parte al film Reds e poi nel 1986 a Soul Man.

Il suo successo, a livello internazionale, è stato consacrato grazie al ruolo Willie Tanner, il capofamiglia della celebre serie televisiva Alf ( tra il 1986 e 1990), il pupazzo extraterrestre. La sitcom fu idea dal Pail Fusco ed è composta da centodue episodi, suddivisi in quattro stagioni. Alf (acronimo di Forma di Vita Alinea), si ritrova improvvisamente catapultato in una realtà nuova quella ‘terrestre’. Ma sul nostro pianeta incontra Tanner che si prende cura di lui e lo tiene al sicuro dal governo e dai vicini. In una passata intervista a People, il regista ha confessato che:

“Max aveva una cosa difficile da fare: interpretare l’uomo normale, la spalla di Alf”.

Sempre negli stessi anni, ha recitato in Buffalo Bill, Cin cin e Misfits of Science, mentre dagli anni ’90 in poi ha preso parte a Murphy Brown, Friends e alla miniserie L’ombra dello scorpione.

La battaglia contro il cancro

L’Attore statunitense si è spento all’età di 75 anni dopo una lunga battaglia personale contro il cancro nella sua casa a Hermosa Beach, in California, Nel 1995, gli era stato diagnosticato un linfoma. Nel 2017, anche la moglie Linda Ybarrondo, è scompasa a causa del cancro. I due facevano coppia da ben 52 anni.

