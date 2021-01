Alexia la cantante anni ’90 sparita dalla TV: ecco cosa fa oggi

È stata una delle voci più belle e interessanti degli anni ’90 del panorama musicale italiano. Parliamo di Alexia. Sapete cosa fa oggi?

Negli anni ’90, la sua Uh la la la fu un successo di pubblico. Una canzone che conquistò tutti quelli che diventarono, in seguito, i suoi fan. Di chi parliamo? Semplicemente di Alexia.

Alessia Aquilani – questo il suo nome reale – ha proposto, nel corso della sua carriera – pezzi divertenti ma anche molto grintosi.

La sua voce è riconoscibile fin da subito e si adatta a una varietà di stili musicali, dalla dance, al pop, per poi passare alle venature più squisitamente rock. Oggi cosa fa? Scopriamolo insieme.

Alexia, gli esordi della cantante

Alexia inizia a lavorare, da giovanissima, con la casa discografica Euroenergy, per poi avviare la collaborazione con Roberto Zanetti.

Pubblica, nel 1997, il suo primo album, intitolato Fan Club, nel quale è contenuta una delle sue hit di maggior successo, Uh, la, la la.

L’album ottiene successo, non solo in Italia, ma anche in Europa. Pian piano, però, abbandona lo stile dance dei primi anni, per poi far leva su un’impronta prettamente pop, per poi cominciare a cantare in italiano, abbandonando l’inglese dei primi anni.

Alexia, cosa fa oggi?

Dopo il grande successo degli anni ’90, Alexia ha continuato a fare musica, per poi fermarsi – come tanti altri artisti – a causa della pandemia di Coronavirus.

Nel corso degli ultimi anni, ha collaborato anche con artisti molto seguiti dal pubblico italiano, come Achille Lauro e Capo Plaza, per il brano You and Me, presente in un cd del primo artista.

Alexia, inoltre, ha un profilo Instagram, sul quale pubblica diversi scatti della sua quotidianità:

L’ironia e la simpatia la contraddistinguono da sempre, però, come potete vedere, ha più di 20 mila fan, un numero di seguaci che non rende giustizia al suo talento e alla sua immensa bravura.