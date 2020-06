Alex Zanardi in terapia intensiva, l’ultimo aggiornamento dopo il terribile incidente

Alex Zanardi, gli ultimi aggiornamenti dopo l’incidente a Pienza: possibile sospensione del coma farmacologico.

Il mondo dello sport è in apprensione per le condizioni di Alex Zanardi. Nel pomeriggio di venerdì 19 giugno, l’ex pilota di Formula Uno, è stato coinvolto in un incidente nel corso di una sessione in handbike che si è tenuta a Siena. Da quel momento sono passati circa dieci giorni e, nelle ultime ore, sono giunti importanti aggiornamenti che riguardano l’atleta bolognese .

Alex Zanardi: le condizioni

Sono ore di angoscia per la famiglia e i fan dell’atleta. Come è noto, Alex Zanardi è stato vittima di un incidente stradale durante una sessione di handbike che si è tenuta nella città toscana. Il campione bolognese stava transitando sulla statale 146, tra Pienza e San Quirico d’Orcia. La tappa si sarebbe dovuta concludere a Montalcino purtroppo atleta paraolimpico ha avuto un impatto con un camion. Portato d’urgenza all’ospedale della città, le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Dopo l’ottava notte di ricovero in terapia intensiva, le sue condizioni sono gravi ma stabili: ecco la decisione dei medici.

Gli ultimi aggiornamenti sull’atleta

Nonostante le sue condizioni siano gravi ma stabili, l’equipe di medici che si occupano di Alex Zanardi, insieme alla famiglia dell’ex pilota, ha deciso di non rendere più pubblici i bollettini medici finché non ci saranno aggiornamenti significativi.

Inoltre, i medici potrebbero decidere di sospendere il coma farmacologico all’inizio della prossima settimana. L’obiettivo è quello di valutare se sussistono altri danni causati dall’incidente. I fan dell’atleta bolognese continuano a pregare per lui: è sempre stato un combattente e, anche dopo l’incidente nel 2001 che gli è costata l’amputazione di entrambi gli arti, ha sempre dimostrato di avere una grinta e una determinazione fuori dal comune.

