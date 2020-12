Alex Zanardi, le ultime notizie sulle condizioni del campione: ha recuperato vista e udito

L’atleta paralimpico, vittima di un terribile incidente in handbike, è ricoverato nel reparto di neurochirurgia di Padova dal 21 novembre scorso.

Le ultime notizie sul campione azzurro sono molto incoraggianti.

L’incidente in handbike e l’odissea di Alex Zanardi

È rimasto coinvolto in un drammatico incidente in handbike, lo scorso 19 giugno, mentre partecipava ad una staffetta in Val D’Orcia.

Da lì è iniziata la battaglia per la vita, che Alex Zanardi non sembra avere alcuna intenzione di perdere.

Ricoverato prima all’ospedale Le Scotte di Siena, dopo alcune settimane è stato trasferito a Villa Beretta, una clinica specializzata in riabilitazione in provincia di Lecco.

Dopo soli tre giorni, date le sue condizioni, si è reso poi necessario il trasferimento al San Raffaele di Milano, dove è rimasto fino allo scorso 21 novembre, quando è stato poi trasferito all’ospedale di Padova.

Le ultime novità sulle condizioni di Alex Zanardi

Come riferisce Il Corriere della Sera, le condizioni del campione paralimpico sarebbero in netto miglioramento.

L’ex pilota di Formula 1, che già una volta ha dovuto affrontare una battaglia con la morte, ha già subito 5 operazioni chirurgiceh al cervello.

“Stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appena il capo verso di lei. Non è certo la vetta ma almeno siamo ai piedi dell’arrampicata, che è già un risultato insperato”.

Le condizioni del campione sarebbero quindi in netta ripresa, anche se la strada è ancora in salita.

I primi progressi però si fanno sentire e la speranza di rivederlo presto tornare a sorridere si fa ogni giorno più concreta.

Il campione ha recuperato vista e udito, ma al momento non può ancora parlare, per via del buco ancora aperto alla trachea.

Stringe la mano a sua moglie, che non l’ha mai lasciato solo, neppure un attimo, e riesce a fare il segno dell’ok con il pollice.

Piccoli grandi progressi, per il campione che, per la seconda volta, si è trovato faccia a faccia con la morte e le ha sorriso.