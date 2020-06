Alex Zanardi, incidente in handbike: è in gravi condizioni

Alex Zanardi è stato coinvolto in un incidente mentre stava gareggiando in handbike. Ora versa in condizioni gravissime.

E’ accaduto a Pienza, in provincia di Siena dove Alex Zanardi era per gareggiare ad una delle tappe della staffetta Obbiettivo Tricolore.

In lotta per la vita

L’atleta paralimpico Alex Zanardi stava gareggiando in provincia di Siena sulla sua handbike, quando è stato coinvolto in un incidente. Zanardi stava partecipando alla tappa della staffetta chiamata Obiettivo tricolore a cui stavano partecipando diversi atleti paralimpici sia in handbike che in carrozzina. Ora si trova ricoverato in condizioni disperate al nosocomio Santa Maria delle Scotte della città di Siena.

L’atleta stava transitando sulla statale 146, tra Pienza e San Quirico d’Orcia. La tappa si sarebbe dovuta concludere a Montalcino. Purtroppo, però, l’atleta ha avuto un impatto con un camion. I soccorsi sono arrivati in elicottero. Purtroppo, le sue condizioni sono disperate a causa del forte trauma cranico. L’atleta è già stato sottoposto ad un primo intervento di neurochirurgia.

La dinamica dell’incidente

Al momento dell’impatto, Zanardi stava gareggiando con altri ciclisti. Una gara che si percorreva in strade aperte al traffico normale. Tra questi, Daniele Bennati, ex professionista. Il tratto che stavano percorrendo era in discesa. Il Ct della Nazionale di Paraciclismo, Mario Valentini ha raccontato che l’atleta è sconfinato nella corsia opposta. Come si legge su il Corriere della Sera, egli ha affermato:

“La tappa arrivava a Montalcino, mancava poco. Eravamo in curva, su una discesa non difficile, si andava attorno ai 50 all’ora. Alex ha perso il controllo dell’handbike, si è ribaltato due volte e ha impattato contro un autotreno”.

In particolare, l’atleta si è scontrato contro la pedana che serve per salire sulla cabina del tir. Non si trattava di una discesa particolarmente difficile. Purtroppo, l’atleta ha fatto una manovra azzardata e persino il casco gli è saltato.