Alex Zanardi, condizioni stabili ma ancora gravi: “Nessuna distrazione alla guida”

Intanto, la Procura ha escluso ogni ipotesi di distrazione alla guida. Alex Zanardi aveva le mani sul volante al momento dell’impatto.

Ancora gravi, ma stabili le condizioni del campione paralimpico rimasto coinvolto in un brutto incidente in handbike lo scorso venerdì pomeriggio.

Alex Zanardi ha trascorso un’altra notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria, ma il quadro neurologico resta comunque ancora grave.

Come riferisce anche Fanpage, la stabilità delle sue condizioni è comunqu un fattore positivo. Più tempo passerà, più aumenteranno le speranze che Zanardi possa farcela.

ha spiegato il professor Scolletta, direttore del dipartimento di emergenza dell’ospedale Le Scotte di Siena.

Intanto, la Procura ha escluso una distrazione fatale alla guida, come ieri era trapelato. Alex Zanardi aveva le mani sul volante al momento del drammatico impatto con il camion.

Nessuna ripresa con il cellulare, che, peraltro è stato sequestrato dagli inquirenti dai carabinieri per accertamenti.

“Lo smartphone di Zanardi era nel suo alloggiamento di sicurezza sulla bici e lui stava guidando regolarmente con due mani. Non faceva alcun video, non aveva il telefonino in mano. Poi, dopo una curva, ha perso il controllo dell’handbike e si è scontrato contro il camion che arrivava lentamente sulla carreggiata opposta. Ma non stava usando lo smartphone in quel momento, ne ho la piena certezza”