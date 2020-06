Alex Zanardi, chi è il figlio Niccolò Zanardi? Età, carriera e curiosità

Chi è il figlio di Alex Zanardi? Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Niccolò Zanardi, il figlio del grande campione vittima del terribile incidente

Scopriamo insieme tutti i dettagli riguardanti Niccolò Zanardi, figlio di Alex Zanardi!

Chi è il figlio di Alex Zanardi, Niccolò Zanardi

Stessi occhi e stessa espressione del viso del padre per Niccolò Zanardi, il giovane figlio dello sportivo italiano, da poco vittima di un terribile incidente. Niccolò è determinato e non si arrende mai come entrambi i genitori, l’ex pilota di Formula 1 e Daniela.

Niccolò ama lo sport, ma non si è mai approcciato al medesimo mondo del padre: ha deciso di dedicarsi a tutt’altro.

Sembra che attualmente, infatti, il giovane stia lavorando presso uno stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, come pare evidente dal suo profilo su Instagram.

Classe 1998, su Niccolò Zanardi non si hanno moltissime informazioni. Non è noto neanche se dopo il liceo abbia proseguito con gli studi. Come mamma Daniela, infatti, il giovane non ama essere al centro dell’attenzione. Zanardi Junior vive con i genitori nelle case in Maremma e in Veneto, di proprietà della famiglia.

Amerebbe viaggiare e vedere posti nuovi e trascorrere il tempo in compagnia dei suoi amici. La sua stagione preferita è con tutta probabilità l’estate, un momento nel quale può divertirsi e allo stesso tempo dedicarsi al relax.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, sembrerebbe essere single: sui social non ci sono immagini che lo riprendano accanto a qualche partner.

L’incidente del padre

Deve aver sconvolto Niccolò Zanardi il terribile incidente del padre, avvenuto nel giugno 2020. A seguito del dramma, Niccolò rimasto molto vicino al padre e alla madre. Lui che accompagnava i suoi genitori durante gli spostamenti per le gare del padre.

Proprio al campione, Niccolò ha da poco dedicato un post molto toccante, caricato su Instagram: