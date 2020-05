Chi è Alessio Gaudino, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, tra i concorrenti che gareggeranno per la vittoria nel nuovo programma “Amici Speciali”

Scopriamo insieme tutti i segreti di Alessio Gaudino!

Chi è Alessio Gaudino

Nasce il 12 giugno del 1993, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Si dedica con impegno al ballo a partire dall’età dei 15 anni, quando si iscrive ai primi corsi di danza hip hop.

In quell’occasione dimostra concretamente il suo talento e arriva a vincere una borsa di studio presso la scuola di Atelier della Danza, di cui diventa in seguito anche insegnante.

Successivamente, si premura di approfondire anche gli studi specifici dei vari generi di ballo, come il free style, l’electro boogaloo e il popping, e arriva spaziare anche alla danza classica, moderna e contemporanea.

Ma è nel 2011 che Gaudino si fa notare in televisione, quando partecipa al programma tv Italia’s Got Talent, arrivando sino alla semifinale.

Successivamente, comparirà anche nel video musicale di Mario Biondi, per la promozione del brano intitolato “Life is everything”. Trionfa al concorso Dance Crew Selecta, dopo di che, nel 2014, vola in Germania e in Lussemburgo per prendere parte a uno speciale tributo a Michael Jackson.

In Italia, entra nel corpo di ballo di Miss Italia e di X Factor 8, dopo di che riesce a far parte del programma tv che lo renderà noto, Amici di Maria De Filippi. Accede al talent show di Canale 5 nell’edizione 2015, e, durante la finale del programma, viene premiato con la borsa di studio Fonzies.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita sentimentale del giovane. Ciò che è emerso è che, durante la sua esperienza nel talent show di Canale 5, il ballerino era fidanzato con Corinne.

Dopo la fine del programma, però, sarebbe arrivata anche la rottura con la ragazza. Oggi, non è chiaro se Gaudino abbia in corso una relazione sentimentale.