Tutto su Alessio Ceniccola, corteggiatore di Samantha Curcio a Uomini e Donne

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su uno dei corteggiatori più amati di Samantha Curcio la tronista di uomini e donne.

Ai fan del dating show di Canale 5 sarà sicuramente capitato di vedere il corteggiatore romano dai capelli rossi, Alessio.

Il giovane sembra molto preso da Samantha Curcio, nonostante i vari dissidi di cui sono spesso protagonisti nel corso delle puntate in onda su Canale 5. Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui.

Chi è Alessio Ceniccola

Nasce nel 1994 e ha quindi 27 anni a Roma, città in cui attualmente vive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Ceniccola (@alecenny22)

Una delle sue passioni più grandi è sicuramente quella per lo sport e in particolare per il calcio.

E’ riuscito infatti a conciliare il suo più grande hobby con la sua professione: Alessio è un calciatore e fa parte del Totti Sporting Club, dove ricopre il ruolo di difensore ed è impegnato nella Lupa Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Ceniccola (@alecenny22)

Il suo percorso a Uomini e Donne

Alessio è sbarcato qualche mese fa nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne. Ha sceso la scalinata dello studio per corteggiare l’attuale tronista, unica donna del trono classico, Samantha Curcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨 𝐂𝐞𝐧𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐏 (@alessioceniccola_fanpage)

Tra i due si è instaurato immediatamente un bel feeling, nonostante le divergenze dovute alle differenze caratteriali.

Il percorso tra Alessio e Samantha ha subito una battuta d’arresto con l’arrivo dell’altro corteggiatore ed ex tentatore di Temptation island Vip, Bohdan, per il quale Samantha sembra già nutrire qualcosa di importante.

Per scoprire come finirà tra lui e Samantha, non vi rimane altro che continuare a seguire il loro percorso all’interno di Uomini e donne.