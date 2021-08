La love story tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è naufragata dopo poco l’uscita da Uomini e Donne, ora il giovane è pronto a rimettersi in gioco: scopriamo di più.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande scottanti dei fan: ecco le sue parole.

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: la rottura

Tra i due andava tutto a gonfie vele, ma a quanto pare una forte crisi ha messo a durissima prova il loro amore.

La scelta di Samantha Curcio al trono classico di Uomini e Donne aveva emozionato milioni di telespettatori.

Recentemente, Alessio Ceniccola è tornato a raccontarsi nelle sue Instagram Stories, rispondendo ad alcune domande da parte dei suoi fan.

Il giovane ha rivelato di non voler rispondere alle domande su Samantha:

“Non parlo di persone che non c’è bisogno di parlare”.

Sembra proprio che non abbia mandato giù le parole dell’ex tronista curvy nell’ultimo periodo.

Ma Alessio, non nasconde che accetterebbe un ritorno nel programma di Maria De Filippi, non solo per un confronto definitivo con Samantha in tv, ma anche per salire sul trono, scopriamo di più.

Alessio Ceniccola, sarà il nuovo tronista?

Alessio Ceniccola, nelle sue Instagram Stories, ha spiegato che non rinnega nulla del percorso vissuto al dating-show di Canale 5 e che se la Redazione di Maria De Filippi dovesse contattarlo, lui non escluderebbe un ritorno in tv.

Al momento, la Redazione di Uomini e Donne non lo ha ancora contattato per coprire il ruolo di tronista nella prossima edizione del dating-show, ma Alessio ha espresso chiaramente il suo desiderio:

“Non so se ci tornerò mai, dipende dalle situazioni, dipende da chi ci sta sul trono. L’esperienza da tronista anche sarebbe figa”.

Vi piacerebbe vederlo sul trono classico di Uomini e Donne?

