Filippo Bisciglia, finisce in carcere per droga ‘Piange e si dispera’: assurdo destino dell’ex volto di Temptation

L’ex partecipante di Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia, Alessio Bruno è finito in carcere, a parlare di quanto accaduto l’ex fidanzata con cui ha partecipato al programma Valeria Biegella e Francesco Chiofalo.

Alessio Bruno attualmente si trova in carcere. Il motivo? L’ex partecipante di Temptation Island è stato trovato con numerose dosi di cocaina.

Ad oggi a riportare delle novità sul suo caso è Francesco Chiofalo, detto Lenticchio. I due si sono conosciuti nell’edizione del 2017 ed anche una volta finito il programma hanno mantenuto buoni rapporti.

Francesco ha dato la massima disponibilità e supporto ad Alessio e la sua famiglia. Altro personaggio noto a dire la sua, è Valeria Bigella, web influencer ed ex fidanzata di Alessio. La coppia ha partecipato insieme al programma, uscendone poi insieme e lasciandosi una volta fuori. Nonostante la loro relazione sia finita da anni, l’influencer si è detta molto dispiaciuta per tutta la vicenda che lo vede coinvolto.

Lenticchio, ha detto la sua ed ha parlato di Alessio e della sua condizione attuale:

Attualmente Alessio si trova in carcere: piange e si dispera per quello che ha fatto. Ho contattato la sua famiglia, ho detto loro che per qualunque cosa io sono qui, ma certo Alessio ora deve fare i conti soprattutto con se stesso e con i suoi errori