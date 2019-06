Grave lutto per Alessio Bernabei, momento difficile per il cantante: “Mi mancherai”

Alessio Bernabei: addio sui social al nonno

Giorni particolarmente difficili per Alessio Bernabei, noto per aver partecipato al talent show ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi con la sua ex band Dear Jeak. Il giovane cantante sta affrontato un momento difficile a causa della scomparsa di suo nonno. La notizia è stata annunciata tramite alcune Instagram Storie. La prima di queste immortala il nonno ed è accompagnata da una dolce didascalia:

“Al Bernabei più grande! Ciao nonno, mi mancherai. Ti voglio bene.”

Numerosi i messaggi di cordoglio per il cantante. Per tale motivo ha voluto ringraziare tutti con un lungo messaggio sui social.

Le parole del cantante sui social

Alessio Bernabei ha voluto ringraziare i suoi fan che gli sono stati vicini in questo momento difficile e per i numerosi messaggi di condoglianze. L’ex frontman dei Dear Jack ha poi precisato che purtroppo bisogna abituarci all’idea che nella vita, prima o poi, le persone care ci lasceranno ma non dobbiamo disperarci perché perché comunque rimane il ricordo.

Il cantante ha poi aggiunto che la vita è fatta di alti e bassi e che chi va via indica la strada giusta da seguire e bisogna vivere la vita con la felicità che merita. Un messaggio in cui Alessio Bernabei ha dimostrato di aver una grande forza nell’affrontare il lutto del nonno e ricco di positività per chi, come lui, ha dovuto fare i conti con una perdita così dolorosa. Negli ultimi anni, è riuscito a conquistare il pubblico come solista con la pubblicazione di numerosi testi.

La redazione di LettoQutidiano si stringe attorno al dolore della famiglia del cantante.