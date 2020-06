Alessio Bari in gravi condizioni per incidente stradale: gli aggiornamenti

Il calciatore Alessio Bari ha avuto un incidente. Ora si trova in gravi condizioni ricoverato in rianimazione.

Alessio Bari, calciatore di 20 anni, si è schiantato contro un auto parcheggiata mentre era a bordo del suo motorino a Tivoli, su via Tiburto.

L’atleta è in prognosi riservata

Alessio Bari è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Roma. L’atleta ha avuto un incidente: mentre transitava lungo la via Tiburto a Tivoli, ha perso il controllo del suo motorino e si è scontrato contro una macchina parcheggiata. Il calciatore è tesserato con la Villalba Ocres Moca 1952. L’incidente è accaduto il 28 giugno, domenica. Le cause dello scontro non sono ancora note ma o scontro sembra essere stato piuttosto duro. Tanto che, i passanti preoccupati, hanno chiamato il 118.

Tanti messaggi di supporto

La sua società calcistica è stata la prima a mandare il suo messaggio di supporto all’atleta che, al momento, si è risvegliato ma la sua prognosi è riservata. Nel frattempo, la famiglia sta ricevendo tanti messaggi anche su Facebook da tifosi, amici e compagni di squadra. La polizia di Roma Capitale sta indagando sul sinistro.

Non appena si è risvegliato, nella serata di oggi, 30 giugno, Alessio Bari ha compreso l’immensità dell’affetto ricevuto sui social. Perciò ha postato un un selfie su Instagram in primo piano mentre è intubato, e come si legge su Notizie.it ha scritto: