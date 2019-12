Alessio Allegri, chi era il cestista morto durante la partita che stava per diventare papà

Era giocatore di basket, allenatore e futuro papà: la vita spezzata di Alessio Allegri a causa di un malore fatale in campo

Aveva solo 37 anni Alessio Allegri ma la sua vita è stata spezzata durante una partita in campo ieri sera a Rho. Chi era il cestista chiamato “Koeman”

Chi era Alessio Alberti

Aveva la passione per il basket ed il mondo del basket regionale lo ama: capitano dell’Osl Garbagnate squadra che gioca in Serie C era però anche apprezzato da tifosi ed amici per il suo impegno come istruttore ed allenatore dei più giovani e della squadra femminile.

Sposato, sarebbe diventato padre tra pochi giorni ma non è riuscito a coronare il suo sogno più grande spegnendosi sul campo a cui aveva dato tanto impegno e dedizione.

Alessio aveva infatti rinunciato al trasferimento in sedi e sarebbero state più vantaggiose per la sua carriera per rimanere al Garbagnate.

Ecco cosa è accaduto in campo domenica pomeriggio.

La tragedia in campo che ha scioccato tutti

E’ di ieri sera la notizia dell’immane tragedia che ha colpito il mondo del basket e tutta la comunità lombarda.

Come riporta Today durante la partita di basket della Serie C Silver che si stava svolgendo domenica 15 sul campo di Rho tra le squadre del Osl Garbagnate e La Torre di Torre di Boldone, all’improvviso il capitano Alessio Alberti detto Koeman si è improvvisamente accasciato a terra.

Tutti hanno pensato ad un malore e lo sportivo è stato subito soccorso dai sanitari presenti a bordo campo ed inizialmente una sua ripresa ha fatto ben sperare.

Trasportato però all’ospedale è giunta nella serata di ieri la notizia del peggioramento e della morte per arresto cardiaco.

La comunità ed i conoscenti sono rimasti scioccati dalla vicenda e sui social si stanno accavallando tantissimi messaggi di addio e di cordoglio:

“Alessio sei stato il giocatore migliore di tutti, dentro e fuori dal campo”

“Prenditi cura dal cielo del bimbo che avresti conosciuto tra pochi giorni”

Tanti i pensieri rivolti infatti alla moglie conosciuta ed amata fin dai tmpi della scuola e del piccolo che non vedrà mai il suo papà.