Alessia Severi, accertamenti sulla causa del decesso: che cosa le è accaduto?

Che cosa è successo alla musicista Alessia Severi? La giovane donna di 32 anni è stata trovata morta in casa e le cause del decesso non sono ancora note.

La morte della musicista di 32 anni

La giovane ragazza di 32 anni è stata trovata morta alcuni giorni fa all’interno della sua abitazione a Domodossola in Piemonte. La ragazza viveva con la madre e le circostanze sono ancora del tutto incomprensibili. Alessia una musicista affermata, con carattere grintoso e sicuro poteva però nascondere alcune fragilità.

Alcune indiscrezioni portano a comprendere che la ragazza da alcuni giorni stava provando ad emergere sul web accantonando la sua vita al pianoforte. Tra profili social dove condivideva la sua vita sino alla sua musica e piccoli momenti di quotidianità. Il pianista Olzer la ricorda tra le pagine de La Stampa:

“era geniale. mi ricordo la prima volta che l’ho sentita suonare, aveva otto anni ed era alla Fabbrica. Ha avuto una carriera importante, era una professionista molto valutata e ricercata non solo qui in Italia ma anche all’estero”

Che cosa è dunque accaduto a questa ragazza bella e brillante? Le indagini in merito alla sua morte continuano così come gli aggiornamenti su questo terribile episodio.

Alessia, quando aveva sette anni, era stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo aver vinto il premio internazionale dedicato ai giovani pianisti di Stresa.