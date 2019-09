Alessia Orro, chi è la pallavolista della Nazionale perseguitata dallo stalker arrestato dalla Polizia

Alessia Orro, la pallavolista della Nazionale è stata perseguitata da uno stalker finalmente arrestato dalla Polizia. Ecco tutta la storia

Chi è Alessia Orro?

E’ una pallavolista italiana nata il 18 luglio 1998, ad Oristano – Sardegna. La sua carriera inizia presto grazie alla sua passione che coltiva sin da subito nella squadra di Pallavolo Ariete di Oristano in serie C come centrale e opposto.

Sino al 2013 con il Club sardo e poi la convocazione nella nazionale delle Under 18. Successivamente entra nella Squadra Federale Club Italia diventando palleggiatrice grazie alla quale va avanti in Serie A2 e Serie A1.

La medaglia d’oro al campionato mondiale arriva con l’Under 18 e quella di bronzo con l’Under 20 fino al 2017 quando si aggiudica la medaglia d’argento.

Oggi gioca nel Unet Yamamay di Busto Arsizio e sempre in Nazionale.

La pallavolista italiana perseguitata dallo stalker

Ma la storia che caratterizza questa ragazza non riguarda solamente i suoi successi, ma anche una vicenda che ha del terrificante.

Un uomo di 53 anni – Angelo Persico professionista del novareste – è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di staliking ai danni della pallavolista italiana.

Lo stesso si era invaghito della ragazza tanto da perseguitarla e cercare di convincerla ad avere una relazione con lui: pedinamenti, acquisti di abbonamenti vip, tormenti sui social e inseguimenti ad ogni allenamento e trasferta.

Dopo una trasferta ad Olbia per l’uomo sono scattate le manette, grazie all’ultima verbalizzazione della ragazza rilasciata alla Polizia per raccontare l’ennesimo episodio di stalking.

Costretta a vivere nel terrore ha denunciato tutto: l’uomo infatti era solito soggiornare anche nello stesso hotel delle trasferte, pur di avvicinarla in ogni modo possibile e farle richieste molto esplicite.

Persico ha dei precedenti per stalking ai danni di due donne e possesso di armi come coltelli con un arresto già avvenuto in precedenza.