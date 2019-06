Alessia Marcuzzi nella bufera, vacanza extra lusso: ecco quanto ha speso ogni notte

Dopo lo scandalo di Fogli all’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi si è concessa una piccola vacanza in un posto lussuoso, ma già piovono critiche

Alessia Marcuzzi è stata di recente martoriata da una serie di pesanti critiche per via del cosiddetto caso Fogli all’Isola dei Famosi. Seppur la vicenda si potesse gestire in maniera più onesta, i toni utilizzati nei riguardi della presentatrice, in special modo sui social, sono apparsi a tratti al limite dell’accettabile.

Non tralasciamo poi le accuse mosse alla bionda romana da parte delle sue colleghe da anni, come Simona Ventura, che potrebbe presto fare un ritorno trionfale a Mediaset al timone della prossima stagione del Grande Fratello.

Un periodo di pausa per la bella conduttrice

Alessia si è concessa, per sviare alle pressioni di questo periodo buio per la sua carriera, un periodo rilassante per la mente e il corpo e ha optato per Borgo Egnazia, un resort di lusso a Savelletri di Fasano, in Puglia. E, naturalmente, con le ha portato la figlioletta Mia di 7 anni, nata dall’intensa relazione con Francesco Facchinetti.

Non si può certo dire che Alessia Marcuzzi abbia problemi economici, considerando che una camera nel resort scelto costa più di 1000 euro a notte. Ed infatti, pare proprio che anche altre personalità importanti si siano concesse un soggiorno in questo hotel: basti pensare a Diego Armando Maradona o a Madonna.

Sono immediatamente piovuti commenti di critica e approvazione per Alessia

Naturalmente, non sono mancate le critiche sul social preferito dei Vip: Instagram. Molti utenti sostengono che sia troppo spendere 1000 euro a notte per soggiornare in un posto e solamente per un “periodo di pausa” dai doveri.

Altri, invece, sostengono l’ex compagna di Francesco Facchinetti, dicendo che ognuno con i propri guadagni fa quel che vuole e che nessuno ha il diritto/dovere di giudicare qualcuno per come spende ( e a volte spande ) i propri soldi.

Insomma, al di là di ogni opinione, ci auguriamo davvero che Alessia Marcuzzi riesca a rilassarsi con la piccola Mia in questo posto da favola!