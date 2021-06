Alessia Marcuzzi, una bellezza in due pezzi stringato e borsetta, incanta il...

La bella Alessia Marcuzzi si lascia fotografare e lascia tutti senza fiato per le sue curve è una vera bomba mentre indossa una delle sue borse con frangia.

Le gambe più belle del pianeta, sono state definite le chilometriche gambe della Marcuzzi.

In costume sexy

La meravigliosa Alessia Marcuzzi, ha fatto perdere la testa a tutti coloro che la seguono su Instagram, si concede agli scatti fasciata da un costume arancione mentre annuncia:

“E’ cominciata la special promo @marksandangels, Andate su marksandangels.it oppure fate link in bio e scoprirete tutto! Baciiiii”.

Anche se sono stati molti in fan che hanno storto il naso quando Alessia Marcuzzi ha comunicato di voler ridurre il suo seno, la bellezza che mostra in queste immagini danno conferma di quanto desiderava la conduttrice: sottoporsi ad un intervento di mastoplastica riduttiva.

Colpa del seno che dopo due anni è ricresciuto? Sarà, ma la stupenda Alessia appare in gran forma, anzi perfetta in questi scatti sexy!

Cosa ammirare la borsa a tracolla o il panorama?

Un po’ indecisa sul tipo di posa Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram vanta ben 5,1 milioni di follower che la seguono e sostengono ogni giorno, e lei non si nega infatti sta pubblicando diversi scatti davvero molto sensuali.

La conduttrice ha pensato a Capri per prendersi un periodo di relax insieme alla sua famiglia ed alcuni amici.

Ovviamente il mare e il sole cocente abbinati alle sue curve mandano in visibilio milioni di persone, in special modo se gli scatti sono provocanti e sensuali. Alessia a 48 anni può essere orgogliosa di mostrare un fisico perfetto e attraente da far invidia alle 20enni.