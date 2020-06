Senza reggiseno e col perizoma infilato nei glutei, Alessia Marcuzzi bollente: la foto dal basso è da censura

Alessia Marcuzzi in topless su Instagram, lato B in primo piano: l’ultimo scatto della conduttrice romana incanta i seguaci

E’, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati del piccolo schermo. Stiamo ovviamente parlando di Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana ha esordito nel mondo delle televisione da giovanissima e, sin da subito, ha conquistato il pubblico italiano non solo per il suo talento ma anche per la sua naturale bellezza. Sui social è solita condividere i momenti più importanti della sua quotidianità ma questa volta ha deciso di lasciare tutti senza parole con un scatto che la ritrae in una veste decisamente bollente: in topless e lato B in primo piano, fan in delirio su Instagram.

Alessia Marcuzzi, ultimo scatto è da capogiro

Oltre ad essere uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati dai telespettatori, Alessia Marcuzzi, è seguitissima anche sul web e il suo account Instagram vanta oltre 4.8 milioni di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo singolo post. La conduttrice, attrice e imprenditrice romana sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi follower e ci è riuscita anche con l’ultima foto condivisa sui social (continua dopo il post).

Per quale motivo? Pare non ci siano dubbi che abbiamo trovato il fondo schiena perfetto per questa estate.

In topless e fondo schiena in evidenza

La conduttrice romana non smette di entusiasmare i suoi follower con foto davvero provocanti che valorizzano il suo fisico statuario. Per lei sembra che il tempo si sia fermato e, all’età di 47 anni, vanta un fisico da urlo!

Nell’ultimo scatto, Alessia Marcuzzi è ritratta di schiena ed è facile intuire che indossa solamente la parte di sotto del costume. La foto in questione stuzzica inevitabilmente la fantasia degli ammiratori:

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente:Il perizoma disintegrato dai glutei pomposi, Alessia Marcuzzi in bikini manda in tilt i social