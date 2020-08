Alessia Marcuzzi, la figlia Mia aggredita dagli haters ‘Speriamo non diventi come...

Alessia Marcuzzi, la figlia Mia finisce nel mirino della rete: commenti al vetriolo per la piccola sotto il post di Francesco Facchinetti

Come molti volti noti della televisione, anche Alessia Marcuzzi finisce spesso nel mirino degli haters.

Questa volta i cosiddetti ‘Leoni da Tastiera‘ si sono scatenati contro la piccola Mia, figlia nata dalla relazione con Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi, Mia nel mirino della rete

In rete non è difficile imbattersi in commenti in cui traspare l’odio degli utenti. Molti sono i personaggi del mondo dello spettacolo e, non, che combattono quotidianamente contro odio in rete e cercano di non darla vita ai cosiddetti Leoni da Tastiera. Questa volta ad essere attaccata sui social è la figlia di Alessia Marcuzzi, la piccola Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti.

Nel dettaglio, il noto cantante e disc jockey milanese ha condiviso sul suo account Instagram un bellissimo scatto della sua bambina in cui appare felice e sorridente, accompagnata da una dolce didascalia:

“Il miracolo della vita”

Oltre ad una serie di bellissimi commenti, non sono mancati gli utenti che hanno criticato il post, prendendo di mira la bambina.

Commenti al vetriolo per Mia

Un commento in particolare non è passato inosservato. L’utente in questione si augura che la piccola non diventi come sua madre:

“Preghiamo solo che non diventi come sua madre.”

Queste parole hanno immediatamente scatenato la reazione di alcuni follower, che hanno preso le difese della nota conduttrice e di sua figlia:

“Ora che lo hai scritto ti senti realizzata” ha chiesto qualcuno, “Con che coraggio scrivi cose del genere.”