Alessia Marcuzzi si scopre troppo dietro le quinte: ‘Ma sono enormi!’

Con l’abito a portafoglio giallo in tessuto jacquard è più sensuale che mai: ma un dettaglio scatena una polemica social.

La bellissima Alessia Marcuzzi torna più carica che mai.

Per il ritorno alle conduzione de ‘Le Iene‘, la conduttrice romana ha scelto un look aggressivo che ha lasciato tutti senza parole. Tuttavia, come molti personaggi noti della tv, anche lei finisce spesso nel mirino degli haters.

Alessia Marcuzzi più sensuale che mai

In queste settimane, Alessia Marcuzzi è stata al centro dell’attenzione mediatica perché, tramite il suo account IG, ha dichiarato di essere leggermente positiva al covid al tampone rapido antigenico.

Sempre tramite social, ha poi rassicurato i suoi fan precisando di essere negativa al tampone molecolare ed era felice di tornare al timone de Le Iene, insieme all’amico e collega Nicola Savino.

Per il suo ingresso in studio ha scelto un outfit davvero bollente che ha catturato l’attenzione di tutti, anche quella degli haters.

Il suo look aggressivo manda in tilt la rete

Per il suo ingresso in studio, Alessia Marcuzzi ha scelto una mise sensuale. Indossa tacco a spillo e abito a portafoglio giallo in tessuto jacquard che cede e si apre, lasciando ben poco all’immaginazione dei seguaci .

Tuttavia, come spesso accade, la conduttrice romana finisce nel mirino della rete per le sue gambe. Nonostante non abbia alcun problema ha mostrare le sue gambe, c’è sempre sottolinea il fatto che a, detta loro, siano storte.

Lasciando andare questi commenti fuori luogo, c’è da notare che la nota presentatrice è di una bellezza disarmante e il suo look aggressivo ha messo d’accordo proprio tutti: una combinazione di fascino e sensualità fuori dal comune.