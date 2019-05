Alessia Marcuzzi massacrata, la bellissima conduttrice de L’Isola dei famosi e Le Iene, presa di mira dagli haters, ecco cosa è successo

Alessia Marcuzzi la bravissime e bellissima conduttrice di molti canali televisivi fa parlare ancora una volta di lei. Questa volta però, a renderla protagonista del gossip è proprio una foto postata poco tempo fa sui social.

Alessia critiche dal web: “Sei vecchia”

La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi, è molto attiva sui social ed infatti, non passano giorni in cui non posta foto e instagram stories. Nonostante da anni sia stata considerata un icona di bellezza per molti, a quanto pare non tutti apprezzano la sua semplicità. La conduttrice infatti posta spesso scatti che la immortalano in luoghi diversi mostrandosi anche a 46 anni, sempre bella e semplice. A quanto pare però, la conduttrice non è apprezzata da tutti. Gli haters del web, infatti sono sempre in agguato sul suo profilo social.

Il suo corpo statuario e la sua semplicità, forse non sono più apprezzate. In un mondo dove la perfezione è data dalla chirurgia e dal botox, sicuramente non si può apprezzare la bellezza quella semplice e naturale. Lo dimostrano infatti, alcuni commenti ritrovati sotto una foto che la stessa conduttrice ha postato sul suo profilo personale di Instagram.

Alessia Marcuzzi massacrata dagli haters

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più apprezzate e più amate nel mondo dello spettacolo. La sua simpatia e la sua allegria la contraddistinguono da molte. Spesso e volentieri però non viene apprezzata, anzi molte sono le critiche che arrivano dal mondo del web. La bella Alessia infatti,di continuo riceve molte critiche per la sua eccessiva magrezza, per le gambe che per alcuni sono storte o per le rughe in viso. Proprio in una delle ultime foto infatti, Alessia ha ricevuto tantissimi commenti negativi da parte di molti utenti:

“Ti stai facendo vecchia”.

Commenti che lasciano il tempo che trovano. La Marcuzzi è una delle più apprezzate conduttrici televisivi e sicuramente a certi commenti non fa nemmeno più caso.