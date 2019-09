Alessia Marcuzzi struccata, il difetto sul volto notato dai fan ‘Ti sei rovinata’

Alessia Marcuzzi, la conduttrice de L’isola dei Famosi e Temptation Island Vip, pubblica una foto senza trucco, ma un dettaglio non passa inosservato

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e affermate della televisione italiana. La conduttrice infatti è molto seguita ed apprezzata per i programmi che spesso conduce, come L’Isola dei Famosi, Grande Fratello e a breve anche Temptation Island Vip.

Alessia Marcuzzi un dettaglio inquietante sulla foto

Alessia Marcuzzi è ormai diventata una delle conduttrici di successo sulle reti Mediaset, grazie sopratutto, ai suoi programmi che hanno risaltato non solo la sua bravura, ma anche la sua personalità unica.

La conduttrice inoltre è molto attiva sui social e spesso e volentieri, posta dei video e foto con i suoi amati followers. Sta di fatto che non tutti apprezzano la bella Alessia, infatti a regnare sui social, ci sono molti haters che sono sempre pronti a criticare e ad offendere la conduttrice. La stessa Alessia anche in passato è stata vittima di molte critiche ricevute sui social, ma a quanto pare a lei poco importa e tira avanti.

Nonostante ciò però pare che gli haters si divertono a trovare anche un minimo particolare per criticare la conduttrice. Una delle foto che hanno preso di mira è l’ultima pubblicata dalla stessa Marcuzzi. Una foto senza trucco che è subito diventata oggetto di discussione per i leoni da tastiera.

Alessia Marcuzzi critiche sulla sua foto

Nonostante siano in molti a criticare il corpo della Marcuzzi, la conduttrice non ha mai ceduto alle provocazioni degli haters. Pare infatti che una delle foto presa di mira sia stata l’ultima pubblicata sui social apparentemente con poco trucco in viso e semplice.

Pare però che l’attenzione di questi haters si sia posata esattamente sulle labbra della presentatrice ancora senza trucco. A quanto pare gli haters hanno incalzato su questo particolare accusando la conduttrice di essersi rifatta le labbra:

” Che bocca fatta male” continuano “Bocca rovinata”.

Secondo questi, infatti, la conduttrice abbia fatto un uso eccessivo della chirurgia, quando in realtà non ne aveva per niente bisogno.