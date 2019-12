Il body si perde tra i glutei alti e sodi, Alessia Marcuzzi festeggia al caldo le Feste natalizie

Alessia Marcuzzi bollente sui social. Dopo aver smentito la ‘presunta terza gravidanza’ la conduttrice de Le Iene ritorna grintosa e sensuale su Instagram

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Attualmente stiamo godendo della sua professionalità a ‘Le Iene’ al fianco di Nicola Savino.

Qualche settimana fa è finita al centro dei riflettori, per la ‘presunta terza gravidanza’, a seguito del video insieme al conduttore de ‘Le Iene’, in cui la moglie di Paolo Calabresi, mostrava un pancino davvero sospetto che ha fatto sognare i fan.

La notizia è stata smentita successivamente dalla stessa conduttrice la quale ironicamente ha dichiarato, riferendosi al suo ventre ‘qui non c’è niente’.

Alessia Marcuzzi, il costume si perde tra i glutei

La conduttrice de Le Iene, Alessia Marcuzzi, nelle ultime foto sui social mette spesso e volentieri le sue grazie in bella mostra. Nelle ultime ore, ha messo in primo piano uno dei suoi punti forte: il sedere alto e sodo fasciato in un costume dai toni nudes molto sensuali.

Solo poche settimane fa, è finita di nuovo al capezzale dei gossip a seguito di uno scatto davvero bollente sui social. La foto ha scatenato gli utenti. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Alessia Marcuzzi nella posizione del ponte, lo scatto piccante diventa virale

Poche ore fa l’ex conduttrice di Temptation Island ha pubblicato uno scatto social a dir poco piccante.

Alessia Marcuzzi, si è lasciata andare dinanzi agli obiettivi in una posizione davvero particolare, quasi a simulare quella del ‘ponte’.

Fasciata di un body sgambatissimo, attillato e con le maniche a sbuffo, e tacchi rigorosamente a spillo, i quali insieme mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato e sinuoso.

La presentatrice alza la gamba e resta ferma in equilibrio. La foto da capogiro ha mandato i fan in delirio (l’articolo continua dopo la foto).

Alessia scatena le fantasie dei fan

Una vera Star sui social ove conta oltre 4 milioni e mezzo di follower, la conduttrice de ‘Le Iene’ ha fatto sognare gli utenti sui social.

Lo scatto pubblicato ultimamente ha letteralmente spiazzato i fan, i quali l’hanno riempita di like e apprezzamenti, tra questi anche il suo collega Giulio Golia, che scrive:

‘Tu sarai pazza per quest look ma a noi ci fai scemun’i accussi’

Ecco la foto che ha fatto impazzire i fa e volti noti della Tv: