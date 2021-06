Alessia Marcuzzi reazione strana dopo il vaccino: ‘Serve un’ambulanza?’

La conduttrice di Le Iene ha avuto una reazione piuttosto strana al vaccino fatto ieri. Alessia Marcuzzi sorprende tutti con ironia.

Sa sempre come prendersi in giro Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene ha decisamente una marcia in più e lo dimostra ogni volta che va in onda con il suo programma ma anche sui social dove è solita intrattenere i suoi fan con video e foto non sempre intente a celebrare la sua bellezza.

Si prende in giro con un’autoironia che non è da tutti. La sua ultima clip ha confermato quanto si pensa di lei.

Alessia Marcuzzi, il video post vaccino lascia tutti senza parole

Oggi è un giorno particolare per Alessia Marcuzzi: il primo postumo al vaccino. La conduttrice però non ha avuto particolari sintomi per fortuna dopo l’iniezione.

Ciò che ha però lasciato tutti senza parole è com’è apparsa la conduttrice nell’ultima clip pubblicata sul suo profilo IG.

Alessia balla freneticamente perché è ‘di nuovo Venerdì’. Il weekend rende tutti più felici e anche lei lo è moltissimo. Un po’ di pausa dal lavoro e dagli impegni quotidiani fa bene e la Marcuzzi ha deciso di festeggiare questo giorno speciale della settimana con un balletto decisamente simpatico.

Alessia e i commenti sui social

Ovviamente, non sono mancati i commenti da parte di amici e colleghi. Uno di questi è Rudy Zerbi che ha subito replicato:

‘Inviami la posizione che mando un’ambulanza a prenderti’

Altri hanno ironizzato sul fatto che può essere stato un effetto del vaccino molto singolare. Tra questi Eros Ramazzotti:

‘Il vaccino ha fatto effetto immediato’

Insomma, Alessia sa sempre come strappare un sorriso ai suoi fan.