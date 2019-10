Alessia Marcuzzi perizoma maculato infilato tra i glutei, lo scatto rovente fa il giro del web

Alessia Marcuzzi esagerata sui social lato b tondo e sodo nel perizoma maculato: lo scatto manda in tilt il web

Uno dei volti più amati e apprezzati della televisione italiana è, senza alcun dubbio, quello di Alessia Marcuzzi. Con suo splendido sorriso e la sua sensualità, ha conquistato il cuore di milioni di fan nel nostro Paese. La conduttrice romana è attivissima sui social e non manca mai di condividere scatti o clip che la ritraggono in alcuni momenti della sua quotidianità. Questa volta ha deciso di deliziare i suoi fan con una IG stories che ha scatenato la loro fantasia: indossa un perizoma maculato che mette in mostra il suo lato B da urlo!

Alessia Marcuzzi: lato B da urlo!

Un periodo particolarmente positivo per Alessia Marcuzzi che ha ottenuto un enorme successo come conduttrice del reality show di Canale 5, Temptation Island. La presentatrice romana è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori a causa di uno scatto pubblicato sul suo account Instagram.

Per lei sembra che il tempo si sia fermato e alla soglia dei suoi 46 anni è più sensuale e bella che mai così come mostra la IG stories condivisa poche ore fa. Un fisico da ragazzina e, consapevole di ciò, non manca mai di deliziare i suoi fan con scatti da capogiro.

La foto virale sul web

Una delle ultime stories pubblicate da Alessia Marcuzzi hanno mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo? La conduttrice romana indossa un completino intimo coordinato: un perizoma maculato e un reggiseno che mette in evidenza le sue forme sinuose.

Ma c’è un dettaglio che ha infiammato il suoi fan: il suo lato B scolpito, cinto dalla lingerie molto sensuale. “My fav sexy mood”, scrive la Marcuzzi come didascalia della foto. Ecco lo scatto: