Terremoto a Roma, paura per Alessia Marcuzzi ‘Sembrava una bomba’: la conduttrice terrorizzata dal boato

Grande paura per Alessia Marcuzzi: “Terrore, sembrava una bomba…”, il terremoto che ha colpito la capitale ha spaventato i cittadini

Alessia Marcuzzi è tra le presentatrici più ammirate e seguite del mondo dello spettacolo. Durante il periodo di lock down che ha interessato il nostro Paese, è riuscita ad intrattenere i suoi fan con ricette, ricordi e sprazzi della sua vita quotidiana in quarantena. Questa mattina ha condiviso su Twitter un messaggio in cui non nasconde la sua paura per la scossa di terremoto avvertita nella capitale.

Paura per Alessia Marcuzzi

La conduttrice romana è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana. All’alba di questa mattina però, Alessia Marcuzzi ha scritto un messaggio sul suo account Twitter per unirsi ai tanti cittadini spaventati dal boato che ha colpito la capitale. Cosa è successo? Roma si è svegliata alle 5.03 a causa di un forte boato. Non a causa del maltempo che già da diversi minuti imperversava sulla città, ma del terremoto di magnitudo 3.3 che ha scosso il Lazio con epicentro a Fonte Nuova, a nord-est rispetto alla città.

Qualche minuto più tardi, la conduttrice ha scritto:

“Mamma mia… Sembrava una bomba”

Anche altre persone hanno condiviso la paura tramite il noto portale.

Le parole della conduttrice su Twitter

Dopo la scossa di terremoto che ha colpito Roma, la conduttrice ha scritto un nuovo tweet in cui ringrazia il popolo di Twitter:

“L’unico mezzo di informazione utile è stato proprio Twitter. Eravamo spaventatissimi e ho capito cosa stava succedendo solo grazie alle persone che raccontavano in tempo reale tutto. Grazie”

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Avete mai visto la mamma di Alessia Marcuzzi? Bellissima come lei! Foto