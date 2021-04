Un mattone tra capo e collo per Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene, che in questi ultimi mesi è tornata al timone del celebre programma televisivo di Italia Uno, ha reso noto che suo marito, Paolo Calabresi Marconi, è stato sottoposto a esami medici che hanno rivelato la sua positività al Covid.

Come da protocollo, la conduttrice de Le Iene non potrà recarsi negli studi televisivi di Cologno Monzese e dovrà interrompere i suoi impegni televisivi. Dopo aver effettuato ben due tamponi molecolari, Alessia Marcuzzi ha annunciato un isolamento domiciliare:

“Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata NEGATIVA (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli”