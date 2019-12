Alessia Marcuzzi, i glutei alti e sodi senza veli: lo scatto infuocato alza la temperatura

Alessia Marcuzzi atomica su Instagram, il body attillato mette in evidenza il suo lato B da urlo: lo scatto conquista i fan

E’ di sicuro uno dei volti più amati della televisione italiana. Alessia Marcuzzi è riuscita affermarsi sul piccolo schermo non solo per il suo talento ma anche per la sua immensa bellezza. Sui social è molto attiva e il suo profilo Instagram vanta oltre 4,5 milioni di followers. La conduttrice romana non manca mai di condividere scatti da capogiro, proprio come è successo poche ore fa: indossa un body attillato che mostra il suo sedere marmoreo.

Alessia Marcuzzi, lato B in primo piano

La biondissima Iena da anni entra nelle case degli italiani con i suoi programmi televisivi. Questi l’hanno consacrato una delle conduttrice più amate dai telespettatori. Alessia Marcuzzi è attivissima sui social dove non perde mai l’occasione di postare foto e video delle sue giornate. Non molte ore fa, la conduttrice romana ha condiviso un nuovo scatto che non è passato inosservato. Per quale motivo?

La Marcuzzi indossa un un body a strisce, bianco e nero che lascia poco spazio all’immaginazione e mette in risalto il suo lato B da urlo.

Il body attillato incanta i fan

La nuova foto condivisa sul suo account Instagram ha lasciato tutti senza parole. Il motivo è semplice: Alessia Marcuzzi non indossa pantaloni ma solo un body striminzito e un paio di tacchi a spillo color rosso fuoco.

Ma un dettaglio decisamente bollente ha catturato l’attenzione dei fan: la posa a in equilibrio che mette in risalto le sue forme spettacolari. Come sempre, lo scatto è stato sommerso da like e commenti tra questi vi è anche quello dell’ex moglie di Raul Bova, Chiara Giordano che ha scritto: