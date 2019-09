Alessia Marcuzzi, sedere rovinato ‘Ha fatto il bagno nella fogna’: l’acqua torbida non rende giustizia-FOTO

Il bollente scatto con il lato B di Alessia Marcuzzi è perfetto ma l’acqua marrone rovina tutto: i commenti al vetriolo dei fan

L’estate di Alessia Marcuzzi si chiude con una foto social molto “calda”, lei però subisce critiche pesanti dai followers. Vediamo tutti i dettagli

Alessia Marcuzzi, il fisico da ragazzina manda in visibilio il web

la bella Alessia Marcuzzi dopo un’intensa stagione televisiva che l’ha vista protagonista all’Isola dei Famosi e alle Iene si è dedicata un po’ a se stessa.

In vacanza in Sardegna per le riprese di Temptation Vip con la figlia Mia ha deliziato i fan con molti scatti in spiaggia con le sue splendide curve da ragazzina a 45 anni.

Tantissimi followers commentano infatti che Alessia ha un fisico tonico e perfetto da fare invidia alle ventenni e conferma che la Marcuzzi è ancora una delle preferite dal pubblico come ai tempi di Colpo di Fulmine e Fuego.

L’ultimo scatto su Instagram a conferma di ciò mostra il bellissimo fisico della 45enne che entra in mare di spalle con il lato B che fa da protagonista assoluto.

La foto bollente ha scatenato i commenti più disparati: moltissimi fan si lasciano andare a complimenti alquanto coloriti per le rotondità della conduttrice e per la sua bellezza ipnotica.

“Mappamondo” “Mi ricordi la pubblicità dello slip, non sei cambiata complimenti”

Gli haters attaccano Alessia: durissimi commenti ed ironie pesanti

Molti hanno però notato un particolare che rovina lo scatto: l’acqua in cui Alessia sta per immergersi appare marrone ed alquanto sporca ed i fan non perdonano:

“Tutto bello tranne il mare” “Ma dove sei all’Idroscalo di Milano?” “Dove sei al mare, alle fogne?”

Alessia risponde alle critiche dicendo che il mare quel giorno era mosso e con alghe e che solitamente era più pulito.

I fan però non si convincono perché l’acqua appare troppo torbida e secondo loro rovina uno scatto altrimenti perfetto.

“Tu bellissima, l’acqua bruttissima troppo torbida!

Di sicuro i fan in questa occasione sono stati un po’ troppo critici con Alessia e forse in foto l’acqua non rende come nella realtà ma di certo il mare della Sardegna è uno dei più belli del nostro Paese.

Non si può far a meno di invidiare dunque la bella Alessia che riesce a godere di qualche scampolo d’estate in spiaggia prima di ritornare al grigio della città.