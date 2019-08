Alessia Marcuzzi ‘Segni delle punturine sulle labbra’: la foto sui social scatena i commenti degli haters

Alessia Marcuzzi criticata sui social per le sue labbra: “Segni delle punturine sulle labbra”, la foto sui social scatena i commenti degli haters

La conduttrice romana, Alessia Marcuzzi, è stata presa di mira sui social per le sue labbra. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi: critiche dal web

Una donna bellissima, solare e con un sorriso contagioso. Queste sono le caratteristiche che hanno permesso alla conduttrice romana di conquistare il cuore dei suoi fan. Nella sua lunga carriera in televisione è stata al timone di numerosi programmi di grande successo come ‘Le Iene’ e ‘L’Isola Dei Famosi’ solo per citarne alcuni che l’hanno consacrata come uno dei volti più amati del piccolo schermo. E’ seguitissima sui social e non manca mai di condividere la sua quotidianità con il popolo del web. Da quanto emerge sul suo account IG, la modella romana ha deciso di staccare la spina e di godersi le sue vacanze estive a Los Angeles, negli Stati Uniti, assieme al marito Paolo Calabresi Marconi e alle figlie.

Uno degli ultimi scatti pubblicati da Alessia Marcuzzi ha attirato l’attenzione dei suoi fan. Per quale motivo? La conduttrice romana è finita nel mirino degli haters per le sue labbra che a, detta di molti, appaiono radicalmente cambiate.

I commenti degli haters

La conduttrice romana ha condiviso uno scatto su IG in cui è in cui si mostra pensierosa in auto. Ai fan più ‘attenti’ non è sfuggito un piccolo dettaglio: a detta di questi, Alessia Marcuzzi,ha fatto un uso eccessivo delle punturine che hanno ‘gonfiato’ di molto le sue belle labbra. Ecco alcuni dei commenti che si leggono sotto lo scatto pubblicato dalla conduttrice romana:

“Che cosa hai fatto?”-“Ti sei rovinata”-“Si vedono tutti i segni delle punture”- “Stavolta hai esagerato”.

Questa volta, Alessia ha deciso di non rispondere alle loro critiche.