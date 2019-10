Lo spacco si apre troppo, Alessia Marcuzzi accavalla le gambe e infiamma il web, la foto bollente fa il carico di Like

Vestito scollato e gambe in bella vista, la bella conduttrice de Le Iene e Temptation Island, Alessia Marcuzzi, si mostra sensuale sui social

La bellissima conduttrice Alessia Marcuzzi è una delle presentatrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano anche se il mondo della critiche (anche feroce) non l’ha mai risparmiata, basti pensare al caso Riccardo Fogli. La Marcuzzi infatti è molto seguita dai suoi fan, pare infatti che la stessa vanti di milioni di fan su Instagram che la seguono quotidianamente.

Alessia Marcuzzi la gonna troppo corta

La conduttrice di Temptation Island, Alessia Marcuzzi, fa ancora parlare di lei per una foto che in queste ore sta facendo discutere. La bellissima Alessia infatti come le altre sue colleghe dello spettacolo, è molto attiva sui social e spesso e volentieri pubblica foto e video che la ritraggono nella sua quotidianità. Proprio nelle ultime ore la bellissima conduttrice infatti, ha postato sui social una foto che è stata molto apprezzata dal popolo del web.

La conduttrice infatti ha postato una foto che ha ricevuto tantissimi complimenti e approvazione da parte del web, parliamo infatti di una foto dove Alessia mostra tutta la sua bellezza e il suo fascino. L’eleganza e la raffinatezza nella foto della conduttrice fanno da padrone, vediamo infatti una Alessia fasciata da un vestito molto elegante e un paio di tacchi a spillo molto seducenti

Alessia in vacanze a Londra

La giovane e bellissima conduttrice Alessia, ha avuto molte approvazioni per la foto pubblicata su Instagram. La Marcuzzi si trova a Londra insieme a tutta la famiglia. Gambe accavallate, gomito appoggiato sulla portiera e sorriso sensuale per la Marcuzzi, che sembra essere felice come non mai.

La vita privata e una carriera in ascesa, cosa può chiedere di più? Tra l’altro i complimenti e il benestare di Maria De Filippi non hanno potuto che farla felice e renderla orgogliosa dei suoi successi presenti e sicuramente anche futuri.