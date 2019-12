Alessia Marcuzzi mostra il pancino sui social: terzo figlio in arrivo per la conduttrice de ‘Le Iene’ secondo i fan

Alessia Marcuzzi mostra il pancino sui social: terzo figlio in arrivo per...

Alessia Marcuzzi mostra il pancino sui social. La conduttrice de Le Iene aspetta il suo terzo figlio da Paolo Calabresi, le immagini sui social non lasciano spazio a dubbi

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e stimate del panorama televisivo italiano. Dopo averla vista alle redini del Grande Fratello e di Temptation Island, la stiamo seguendo direttamente dallo studio de ‘Le Iene’ dove insieme a Nicola Savino, è riuscita a conquistare con la sua professionalità e ironia il pubblico italiano.

La presentatrice, dopo gli ultimi scatti bollenti è ritornata al centro del gossip, per la presunta terza gravidanza in atto. Alessia Marcuzzi infatti si è mostrata in alcune Stories su Instagram, in cui è ben visibile il pancino.

A seguito dei rumors già battenti, le immagini pubblicate poche ore fa riaccendono il gossip. Scopriamo di più.

Alessia Marcuzzi, le immagini del pancino emozionano i fan

Tutti i fan si stanno ormai chiedendo se la bella conduttrice romana sia in dolce attesa del suo terzo figlio dopo Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti.

Alessia Marcuzzi sarebbe incinta di Paolo Calabresi? La conduttrice solo qualche giorno fa ha condiviso un romantico post per ricordare il loro primo lustro insieme, postando il video e alcune foto del loro giorno più bello.

Che sia il loro dolcissimo regalo? Le immagini sembrano parlare da sole, anche se tutt’ora non vi è alcuna ufficialità (l’articolo e gli scatti del pancino dopo la foto).

Il pancino di Alessia Marcuzzi fa sognare i fan

Prima dell’ultima diretta de ‘Le Iene’, Alessia Marcuzzi ha pubblicato alcune Stories in cui si diverte insieme a Nicola Savino.

Nel corso dei suoi balletti, è impossibile non notare il pancino leggermente lievitato della conduttrice, che di solito si mostra magra come un grissino. Le immagini sembrano parlare chiaro e raccontano di una terza gravidanza in arrivo. Sarà davvero così? O si tratta solamente di gonfiore da stress?

Sta di fatto che dopo le Stories il gossip si fa sempre più rovente e sta facendo sognare i fan. La conduttrice confermerà la lieta novella? Oppure la smentirà? Staremo a vedere.

Ecco alcune screen delle Stories pubblicate poche ore fa: