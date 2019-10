Alessia Marcuzzi ‘Sono incinta’ la foto del pancino sui social: la conduttrice ironizza con i fan dopo la cena

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici che Maria De Filippi ritiene più valide in Mediaset. Ieri ha rivelato ai fan di avere il pancino

Una conduttrice solare, bella, intelligente e molto preparata nel suo lavoro. Alessia Marcuzzi concentra in sé tutte le caratteristiche di unabrava presentatrice anche se a volte, il suo valore, è stato un po’ messo in ombra da alcune polemiche nate in certi programmi, come L’isola dei famosi per esempio (con il cannagate o il caso Riccardo Fogli).

Alessia Mrcuzzi mostra il pancino

Con Temptation Island, Alessia Marcuzzi si è riscattata mostrando il lato più sensibile della sua professionalità e la sua delicatezza nell’affrontare questione d’amore e relazioni torbide. Persino Maria De Filippi le ha fatto i complimenti (e lei non è solita regalarli a tutte). Insomma, Alessia ha davvero tutte le carte in regola per fare al meglio questo lavoro.

La conduttrice ha anche un lato ironico e divertente che a volte tira fuori anche sui social. Suo suo account instagram, proprio ieri infatti ha postato alcune stories divertenti.

Alessia a cena da Mara Venier

Essendo molto amica di Mara Venier, Alessia con suo marito ha accettato l’invito della padrona di casa di Domenica In ed è andata a cena da lei. Dopo però non ha potuto non notare un piccolo effetto collaterale. Gli spaghetti mangiati dalla Venier erano davvero molto buoni, ma ovviamente il pancino è lievitato durante la digestione.

Lei che è così magra che anche un piccolo pasto si nota. Alessia ha scherzato mostrando allo specchio la sua pancetta lievitata e aggiungendo:

‘Sono incinta all’improvviso’

Alessia ovviamente ha subito ottenuto un mucchio di like sulle sua stories. Fa sempre piacere notare che due colleghe, anche di rete diverse, hanno un legame così bello e vero. Non è facile trovarne di così nel mondo dello spettacolo.

Ecco le foto che mostrano il pancino della conduttrice leggermente gonfio.