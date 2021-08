La famosa conduttrice ha incantato di nuovo i suoi tantissimi e affezionati fan nella serata di ieri con tre scatti davvero molto sensuali: vediamo il suo ultimo post.

Sui social, lei si mostra sempre con pose super provocanti, scopriamo il suo segreto per apparire sempre così perfetta.

Alessia Marcuzzi, il retroscena privato sulla foto

Alessia Marcuzzi a 48 anni è una donna stupenda: fisico da urlo, capelli biondissimi e viso angelico, non le manca proprio niente.

Poco fa ha mandato in tilt l’intero web con uno scatto davvero molto provocante in bikini, ma qual è il suo segreto per apparire sempre così perfetta? lo ha svelato proprio sotto il suo ultimo post in costume.

La conduttrice ha raccontato che per lo scatto perfetto c’è bisogno di pazienza, tempo, idee e luci, per questo ha ammesso che scatta 400 foto per poi sceglierne soltanto tre.

Ma giorni fa, la Marcuzzi, è stata avvistata dai paparazzi a Formentera insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, a sua figlia Mia e con la famiglia c’è anche il loro cane.

Purtroppo, in quel caso non ha potuto scegliere la foto perfetta, ma la sua bellezza è sempre molto evidente.

Alessia Marcuzzi è uno schianto in bikini: la foto infiamma il web – Foto

Poco fa, la conduttrice, ha incantato tutti con un tris di scatti incredibili, dove si mostra in ginocchio sulla spiaggia sfoggiando un bikini bianco.

Sorride ed è più bella e sensuale che mai, ma nella seconda immagine ha lasciato tutti senza parole.

Alessia si abbassa e la posa diventa ancor più provocante, i suoi seguaci non possono fare a meno di guardare le sue curve da paura.

Infatti, il post ha raggiunto un gran successo, ottenendo più di 118 mila mi piace ed oltre 1000 commenti.

