Alessia Marcuzzi si fotografa in bagno: ‘mi sento f*ga’ e si mostra in intimo – FOTO

Alessia Marcuzzi si fotografa in bagno: ‘mi sento f*ga’ e si mostra...

La conduttrice sa come giocare le sue armi di seduzione: apre la camicia, sotto solo l’intimo. Ha messo KO i suoi followers.

Molto amata non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia: Alessia Marcuzzi torna sui social con degli scatti decisamente piccanti.

Solare e con delle curve notevoli, la conduttrice sa come accentrare su di sé l’attenzione nel mondo dei social. Il suo corpo, col passare degli anni, diventa sempre più attraente.

Alessia Marcuzzi mostra l’intimo in bagno

Una serie di scatti nelle stories seguiti da un post piccantissimo: Alessia Marcuzzi quando decide di volersi mostrare lo fa sempre con uno stile unico. Con il successo de Le Iene, la presentatrice romana ha messo un po’ da parte quella parentesi buia vissuta durante L’Isola dei famosi dove più volte fu accusata di cattivo gusto soprattutto per la vicenda di Riccardo Fogli.

Adesso Alessia sembra aver trovato quella leggerezza di un tempo e anche i suoi follower sono tornati a vederla sotto quella luce che ha fatto sì che, negli anni, raggiungesse il successo internazionale.

La conduttrice questa volta, su Instagram, si è mostrata senza veli in bagno.

Alessia apre la camicia: sotto solo l’intimo

In molti vorrebbero vederla più spesso sul piccolo schermo, ma Alessia prova a non far sentire la sua mancanza usando molto spesso i social, tra stories e post la Marcuzzi è molto presente: racconta stralci di vita quotidiana ma regala anche piccole anteprime delle sue ospitate o dei programmi che conduce.

In quest’ultimo post Alessia ha puntato sulla seduzione e a giudicare dai like e dai commenti piovuti sul suo profilo in poche ore, Alessia ha fatto proprio centro.

Il vedo non vedo, con la camicetta un po’ chiusa e un po’ aperta, è piaciuto molto ai suoi fan che la seguono costantemente con molto affetto.