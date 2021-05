Alessia Marcuzzi, il look alle Iene che incanta i fan: nero e red passion

La conduttrice dell’iconica trasmissione di Italia 1 ha sfoggiato un look che non è passato inosservato per la puntata del 18 maggio 2021!

Alessia Marcuzzi insieme a Nicola Savino hanno condotto un’altra puntata de Le Iene, il programma di Davide Parenti in onda il martedì ed il venerdì su Italia 1.

La bionda ed esplosiva Alessia ha ancora una volta colpito tutti con la sua simpatia e bellezza, sottolineata dall’outfit sensuale ed elegante che indossava sia in studio che sui social.

Ecco i particolari che hanno incantato telespettatori e fan!

Alessia Marcuzzi: splendida in accappatoio e tuta

La bellissiima presentatrice Alessia Marcuzzi è tra i volti più amati della tv ed è seguitissima sui social dove condivide ciò che di bello e curioso le accade sia sul lavoro che nella vita privata.

È quanto avvenuto con alcuni scatti e Stories postate dalla 48enne romana su Instagram. In alcune delle ultime Stories diventate virali la si vede passeggiare per strada esibendo una mise molto particolare: accappatoio e tacchi a spillo con i capelli raccolti da una fascia, maschera di bellezza ed occhiali scuri!

Un altro scatto che ha infiammato il web la mostra con una splendida jumpsuit color deserto del marchio Federica Tosi che sottolinea la sua silouette sinuosa a cui sta bene tutto come fanno notare i fan!

Alessia Marcuzzi alle Iene: il look in rosso e nero che colpisce tutti

Se nel privato Alessia è sempre così attenta al look figuriamoci sul set del programma che conduce con grande successo da molti anni. Nel programma Le Iene Show si percepisce un clima famigliare e sempre allegro ed Alessia si ritrova sempre a scherzare assieme a Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Nella puntata di martedì 18 maggio il look sfoggiato da Alessia ha incantato proprio tutti: un mini dress nero velluto con spacco laterale e maniche a tre quarti che fasciava le splendide forme della conduttrice.

Le gambe sinuose, nota distintiva della Marcuzzi, erano sottolineate dalle décolleté rosso laccato, colore ripreso dal rossetto. Un morbido raccolto con onde libere ad incorniciafre il volto e collane sui toni dell’oro e del nero completavano l’outfit ricercato e sensuale.

Telespettatori e fan in visibilio, ci uniamo ai complimenti per la bellezza e l’eleganza di Alessia Marcuzzi e le auguriamo di continuare ad incantare tutti in tv con il suo stile unico ancora per molto tempo!

