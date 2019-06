Alessia Marcuzzi mostra il giochino piccante, la foto nella bufera ‘Sei vecchia, vergognati!`

Alessia Marcuzzi,conduttrice televisiva, mostra il gioco sexy al web,ma gli utenti non apprezzano e arrivano gli insulti: “Ma non ti vergogni? “

La bellissima e bravissima conduttrice Alessia Marcuzzi è stata presa di mira dagli haters sui social network. La conduttrice dell’Isola dei Famosi e de Le Iene, ha pubblicato uno scatto che a quanto pare, avrebbe indignato il popolo del web.

La foto sexy e le critiche degli haters

Alessia Marcuzzi, presentatrice, stilista di bellissime borse e modella, pare che sia stata criticata per alcuni scatti postati sul suo profilo personale di Instagram. Quasi alla soglia dei 50 anni, la bellissima Alessia si fa immortalare in pose sexy e sensuali, che però, non sono gradite ad alcuni utenti del web. Nonostante la sua età, Alessia Marcuzzi si può permettere di apparire un po più sensuale, il suo fisico da 20enne, infatti, le concede ancora di farsi scattare delle foto sensuali e in abbigliamento sexy.

Ma l’invidia purtroppo gioca brutti scherzi e molti utenti del web hanno criticato in modo eccessivo la sua foto.

Alessia Marcuzzi la foto sexy criticata dal web

La bellissima Alessia nelle ultime ore, ha postato una foto super sexy sui social. La conduttrice infatti, si è fatta immortalare con una benda in pizzo sugli occhi, il tutto incorniciato da un filtro bianco e nero. Ma molti utenti non hanno gradito la posa sexy della bella conduttrice tanto da sfociare in commenti offensivi nei confronti della presentatrice:

“Ad una certa uno dovrebbe arrendersi ad un concetto inesorabile: si invecchia. In concetto che non guarda in faccia nessuno. Le bellezze che sono rimaste tali in eterno è perché sono morte! Insomma io dico: taglia qua, stringi la, tira su, tira giù…..ma alla fine sempre quasi 50 anni c’hai! Ben portati certo ma quello è… fai foto da bella quasi cinquantina non da putta**ne dietro liceo, davanti museo no????”.

Altri invece commentano:

“Ma non ti senti ridicola????”, “Ma chi stai a provocare? Ma calmati….Che sei sugli ..anta…ormai anche te”, “Che tocca fa’ pe’ campa’”.

Pare però che la conduttrice si faccia scivolare addosso questi commenti di invidia e poco felici, continuando a scattare foto sensuali e fregandosene altamente dei giudizi cattivi delle persone.