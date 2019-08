Nadia Toffa, l’ultimo regalo di Alessia Marcuzzi alla collega: il commovente gesto della figlia

Alessia Marcuzzi, il gesto della figlia della conduttrice romana per Nadia Toffa commuove il web

Martedì il nostro Paese è stato scosso da una notizia tremenda: la scomparsa di Nadia Toffa. Molti dei suoi amici e colleghi, tra cui Alessia Marcuzzi, hanno voluto salutarla sui social. La figlia della conduttrice romana ha stupito il web con il suo gesto, ecco cosa ha fatto.

Nadia Toffa: il dolore dei suoi cari

Il lungo silenzio sui social di Nadia Toffa ha tenuto con il fiato sospeso la sua grande famiglia virtuale. Per molte settimane, gli utenti in rete hanno sperato in un nuovo post su IG per sapere come stavano procedendo le cure a cui si è sottoposta negli ultimi mesi. Nel dicembre del 2017, la conduttrice bresciana, dopo un malore in un hotel di Trieste, ha dovuto fare i conti con una triste realtà: il tumore.

Da quel momento, ha deciso di parlare pubblicamente della sua malattia e l’ha sempre fatto con un grande sorriso. Ha combattuto, giorno dopo giorno, contro questo brutto male ma con grande determinazione. Qualcosa è però cambiato negli ultimi mesi. Nadia Toffa ha iniziata a dare sempre meno notizie e questo è sembrato, per molti, un campanello d’allarme fino a martedì. Numerosi i messaggi di cordoglio per lei, tra questi anche quello di Alessia Marcuzzi. Nelle ultime ore, la conduttrice romana ha pubblicato su IG un nuovo post dedicato alla guerriera che ha commosso il popolo del web.

Il gesto della figlia di Alessia Marcuzzi

La morte di Nadia Toffa ha lasciato un vuoti incolmabile nei cuori non solo dei suoi cari ma anche degli amici, colleghi e fan. Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram un disegno fatto da sua figlia che ha scolpito sulla sabbia un bellissimo fiore dedicato a Nadia Toffa.

Un utente ha scritto: