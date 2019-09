Alessia Marcuzzi nuda tra la sabbia, prova a coprirsi con la borsa: la foto manda in delirio i fan

Alessia Marcuzzi, l’attuale conduttrice di Temptation Island Vip, si mostra nuda sui social in una foto bollente, i fan sono impazziti

La bravissima Alessia Maruczzi è tornata di nuovo sulla bocca indiscreta del gossip. La conduttrice infatti, ha postato una foto sui social che non è passata inosservata ai suoi fan.

Alessia Marcuzzi nuda sui social

La bellissima conduttrice di Temptation Island Vip, sta riscuotendo un grande appoggio da parte dei suoi fan, con la nuova conduzione del programma su Canale Cinque. A quanto pare infatti la Marcuzzi pare che si trovi molto bene a condurre il programma d’amore ed è stata apprezzata anche da molti utenti.

Nonostante il suo impegno e la sua dedizione al programma, pare che Alessia si ritagli sempre dei piccoli spazi per dedicarsi alla nuova collezione delle sue fantastiche borse. Questa volta però, pare che Alessia abbia esagerato con la “pubblicità”alle sue borse, mettendosi a nudo sui social.

Alessia Marcuzzi completamente nuda

Pare infatti che la Marcuzzi per promuovere la nuova collezione delle fantastiche borse ideate proprio da lei, abbia deciso di pubblicare una foto bollente di lei completamente nuda. Una foto che non è passata inosservata agli occhi dei fan, che in poco tempo ha subito riscosso un enorme successo.

La conduttrice infatti ha postato una foto dove e serenamente sdraiata in spiaggia e a coprire le sue grazie, solo le borse. La foto pubblicata dalla conduttrice ha fatto veramente girare la testa ai suoi fan, ma c’è anche chi d’altro canto non ha apprezzato lo scatto criticando il suo modo eccessivo di sponsorizzare la sua linea di borse.