Alessia Marcuzzi, in vacanza in America, ha condiviso un gesto verso la figlia che ha suscitato scalpore su Instagram. Ecco quale e cos’è successo

Alessia Marcuzzi, celebre conduttrice dei palinsesti Mediaset, adesso si sta godendo una vacanza in America assieme alla sua bambina, la piccola Mia, avuta dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti, figlio del mito dei Pooh, Roby Facchinetti.

Conosciamo tutti il look accattivante e delicato allo stesso tempo di Alessia, conosciamo la sua propensione per l’eleganza e, a quanto pare, negli anni molti (anche tra i suoi colleghi) hanno provato ad imitarla.

La splendida “imitazione” di Mia verso mamma Alessia: gli occhiali da vista condivisi su Instagram

Ma nessuna imitazione è riuscita bene quanto quella messa in atto da sua figlia: pare, infatti, che Alessia abbia acquistato a Mia un paio di occhiali che lei stessa aveva indosso.

La piccola Mia, infatti, avrebbe voluto quegli occhiali per imitare la sua biondissima mamma, a mo’ di donnina fatta e finita. E, con il “sì” della mamma alla richiesta dell‘acquisto, sembra proprio ci sia riuscita.

Il web si è scatenato contro Alessia Marcuzzi e, tuttavia, è giunto un commento pregno di un reale fondamento conoscitivo

Tuttavia, sul web sono arrivati subito i primi commenti contro quel paio di occhiali alla piccola e uno, tra tutti spunta per la veridicità “clinica” dell’affermazione:

“Alessia!!!! Un consiglio da ottico, le lenti di prova dell’occhiale che ha indosso non vanno bene per la vita di tutti i giorni. Sono in plastica, potrebbero rompersi, si surriscaldano più facilmente e l’occhio dietro ne risente, in più non ha trattamenti sopra di conseguenza essendo una superficie lucida ma trasparente attira i raggi solari che entrano nell’occhio e non vengono riflessi dalla lente. Consiglio un super occhiale da sole…. Oltre che fare benissimo, sono super COOL”

Insomma, davvero un commento rappresentativo di quanto, tra i propri followers, si possano nascondere esperti in vari settori clinici! La prossima volta, speriamo che Alessia segua i consigli e faccia più attenzione.