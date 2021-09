Alessia Marcuzzi si confessa sulla figlia Mia: situazione commovente

Alessia Marcuzzi parla sui social della piccola Mia.

La conduttrice tv si è lasciata andare a varie confessioni private relative alla sua vita da donna e da mamma. Una in particolare ha riguardato la figlia Mia e le sue parole hanno colpito particolarmente il pubblico.

Nel corso del passato Natale, Alessia ha parlato del modo in cui i suoi figli e tutta la famiglia stavano affrontando le vacanze natalizie ai tempi della pandemia:

“Sto vivendo il Natale in maniera diversa. Questa cosa di non poter abbracciare i propri cari è ancora più triste. E’ una cosa che non avremmo mai potuto immaginare.”

La donna stava trascorrendo quel periodo in compagnia della sua famiglia, in particolare dei figli, che sono la sua ragione di vita:

Alessia Marcuzzi, di recente, ha fatto anche delle dichiarazioni relative alla figlia Mia, nata nel corso della relazione con il noto Francesco Facchinetti.

La conduttrice è molto legata ai suoi figli, in particolare alla più piccola Mia, che ha ancora bisogno di protezione.

Quella della Marcuzzi, però, è una famiglia allargata e la donna deve riuscire a fare i conti con la distanza dei suoi piccoli, che devono coltivare il rapporto anche con i padri.

Poche ore fa, ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono la figlia:

Nella didascalia della foto si legge:

“Quando tornava da scuola, Mia e’ spesso venuta con me in ufficio. Sono piena di suoi quaderni con disegni, modelli e creazioni, e non vi nego che spesso e’ stata fonte di ispirazione anche per la mie attivita’.

E il suo chiodo fisso era quello di creare una piccola linea di borse che fosse adatta alle “teen” , come dice lei… anche se teen ancora non é😂🤟

E finalmente eccola qui:

il 4 Settembre ( il giorno del suo compleanno), uscira’ la M&A Young!

E noi siamo super emozionate🥰”