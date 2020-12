Alessia Marcuzzi confessa la tristezza per la figlia Mia: situazione commovente

La conduttrice televisiva si è lasciata andare a confessioni intime con Silvia Toffanin. Ha parlato anche della piccola Mia, avuta dal rapporto con Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi è stata ospite dell’ultimo appuntamento di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin nel sabato pomeriggio di Canale 5.

La conduttrice tv è stata intervistata e si è lasciata andare a varie confessioni private relative alla sua vita da donna e da mamma. Una in particolare ha riguardato la figlia Mia e le sue parole hanno colpito particolarmente il pubblico.

Un Natale alternativo per Alessia Marcuzzi

Alessia ha parlato del modo in cui sta affrontando le vacanze natalizie ai tempi della pandemia:

“Sto vivendo il Natale in maniera diversa. Questa cosa di non poter abbracciare i propri cari è ancora più triste. E’ una cosa che non avremmo mai potuto immaginare.”

La donna sta trascorrendo questo periodo in compagnia della sua famiglia, in particolare dei figli, che sono la sua ragione di vita:

“Adesso tra Mia e Tommaso il rapporto comincia ad essere più affettuoso. Lui è più grande e la vuole proteggere. E lei è contenta perché ha il fratello figo.”

Alessia Marcuzzi ha fatto anche delle dichiarazioni piuttosto malinconiche, relative alla figlia Mia, nata nel corso della relazione con il noto Francesco Facchinetti.

La triste confessione di Alessia riguardo la figlia Mia

La conduttrice non era presente in studio dalla Toffanin, ma in collegamento. Parlando proprio della comunicazione digitale ha dichiarato:

“Mi collego dalla stanza di Mia, perché qua c’è una buona connessione.”

La Marcuzzi ha poi aggiunto:

“Adesso Mia non c’è, è dal papà. Quindi mi viene un po’ di tristezza…”

Alessia è molto legata ai suoi figli, in particolare alla più piccola Mia, che ha ancora bisogno di protezione.

Quella della Marcuzzi, però, è una famiglia allargata e la donna deve riuscire a fare i conti con la distanza dei suoi piccoli, che devono coltivare il rapporto anche con i padri.