Alessia Marcuzzi ‘Le donne mi attirano, starei sempre nuda’ le piccanti dichiarazioni intime della conduttrice

Alessia Marcuzzi non ha mai avuto peli sulla lingua e quando è stato il caso di rivelare il suo aspetto più ‘piccante’ non si è tirata indietro

Alessia Marcuzzi ha un carattere molto solare e divertente. La sua bellezza è stata sempre messa in risalto dalla sua simpatia e spontaneità. In alcuni momenti in Tv l’abbiamo anche vista arrabbiata, ma i momenti in cui è stata dolce, carina e disponibile sono di gran lunga maggiori. Essendo una gran bella donna, in passato gli uomini non le sono di certo mancati. La conduttrice non ha mai fatto mistero di essere un’amante dell’amore a 360 gradi.

Alessia Marcuzzi ‘Starei sempre nuda’

Le dichiarazioni sulla sfera intima, di Alessia Marcuzzi, nel corso degli anni si sono susseguite numerose e denotano una personalità molto intelligente, curiosa e aperta a tutto. La conduttrice non conosce tabù: ama il sesso, ama parlarne perchè, secondo lei, è l’argomento più naturale del mondo. Per questo non si fa alcun problema a dire com’è lei sotto le coperte:

“Il sesso è l’unico vizio che ho. E credo che si veda, perché fisicamente sto bene”.

Anche con la nudità Alessia ha un ottimo rapporto. Soprattutto d’estate, lei farebbe a meno dei vestiti:

“Starei sempre nuda, farei un calendario anche domani. Amo la mia fisicità anche se da ragazzina ero una specie di ‘cozza’: alta, rossa e con le lentiggini. Quando mi proposero di fare foto sexy fui entusiasta. Pensai: ecco la mia rivalsa!”.

Difficile immaginare una come lei piena di complessi, eppure a quanto pare, anche le più insospettabili sono state insicure in passato.

Alessia e l’attrazione per le donne

Gli uomini sicuramente apprezzano questo suo essere così naturale nel dire e parlare di sesso. Alessia Marcuzzi si definisce però una donna fedele, ma il suo partner deve essere un amante dell’eros e deve saperla intrattenere sotto quel punto di vista:

“Sono una pazzerella. Amo stupire, sorprendere. Amo il brivido, detesto la routine. A volte mi prende un bisogno di libertà talmente forte da mollare tutto e partire anche solo un giorno, staccare dal mondo. È un modo per rigenerarmi e ritrovare la carica giusta.”

Pur sottolineando la sua ovvia eterosessualità, Alessia non può non rivelare di subire anche una forte attrazione per le donne. La Marcuzzi ammette senza vergogna di essere attratta dalla bellezza femminile e, forse, di avere il desiderio (neanche troppo nascosto) di sperimentare anche un rapporto saffico:

“Ho una parte maschile assai invadente. Sin da piccola ho sempre avuto un approccio molto virile alle cose. Ho, come tutte le donne, un lato saffico. Provo un’istintiva attrazione per la bellezza femminile. Le donne, insomma, non mi lasciano del tutto indifferente. Per ora, però, sono ‘devota’ solo al mio uomo. Non ho altre curiosità”.

Un desiderio molto comune tra le donne che magari, a differenza di Alessia, fanno più fatica ad ammettere.