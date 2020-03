Il body troppo sgambato scopre l’intima zona, Alessia Marcuzzi infuoca la rete: lo scatto bollente

Alessia Marcuzzi paradisiaca su Instagram, lo scatto in costume da bagno manda in visibilio il web: “Viaggio con la mente”

Lei è una delle donne più amate della nostra tv. Alessia Marcuzzi è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua straordinaria bellezza ma soprattutto per il sorriso e la sua simpatia. La conduttrice romana è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi e anche questa volta ha lasciato tutti senza fiato: indossa un costume maculato che mette ben in evidenza le sue forme sinuose. (continua dopo il post)

Alessia Marcuzzi incantevole su Instagram

Nel corso di questi anni, Alessia Marcuzzi ha dimostrato di aver un grande talento classificandosi come una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Correvano gli anni ’90, quando è apparsa per la prima volta in tv e da quel momento è riuscita a conquistare i telespettatori non solo per la sua immensa bellezza ma soprattutto per il suo splendido sorriso.

E’ il volto di numerosi programmi di intrattenimento come Le Iene, il Grande Fratello Vip e L’isola dei Famosi. Sui social è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 4.7 milioni di followers che non si perdono mai una sua foto. Qualche settimana fa, ha pubblicato un nuovo post in cui mostra il suo lato B da urlo.

E, nelle sue stories di Instagram, la conduttrice ha condiviso una foto del passato: è in vacanza ed indossa un costume davvero seducente, fan in delirio.

Il costume maculato

Non molte ore fa, Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram una nuova stories che ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci. Si tratta di una foto delle sue vacanze accompagnata dalla seguente didascalia: “Viaggio con la mente“.

Ma c’è un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole. Nello scatto in questione, la conduttrice romana indossa un costume intero maculato mentre si trova su una bellissima spiaggia.